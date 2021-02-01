Продуктивность Рады резко упала

Когда парламент 9-го созыва начинал свою работу, монобольшинство работала в турборежиме. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Во время последней сессии производительность работы Верховной Рады резко упала. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Количество принятых законов уменьшилась почти на половину, проведенных заседаний - на треть, количество голосований снизилась втрое.

Во время 4-й сессии, сентябрь - январь, народные депутаты имели 28 рабочих дней, во время которых работали в зале парламента.

Это на треть меньше, чем на предыдущей 3-й сессии, когда нардепы работали 39 дней. Также меньше, чем на 2-й, когда депутаты имели 36 рабочих дней.

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Резко упало количество принятых законов. В течение 4-й сессии приняли 110 законов. Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. Так, на 3-й сессии приняли 181 закон, на 2-й - 215.

Количество зарегистрированных законопроектов тоже несколько уменьшилась. Во время 4-й сессии зарегистрировали 934, 3-й - 1416, 2-й - 1003 проекта законов.

Втрое снизилась и общее количество проведенных голосований - 1073. Во время 3-й сессии - 2981 голосования, 2-й сессии - 1814.

"На работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди народных депутатов.

Однако вместо того, чтобы догнать утраченный темп, депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе лишь 4 сессионные дня. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и частично работал в ноябре", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В Верховной Раде есть около 170 народных депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Об этом рассказали журналисты Bihus.Info.