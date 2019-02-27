Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, друг президента Петра Порошенко Олег Гладковський, фамилия которого фигурирует в журналистском расследовании о хищениях в оборонной отрасли, обладает автомобильной корпорацией и рядом фирм. Об этом сообщает сайт "Економічна правда".

Олег Свинарчук, который в 2014-м сменил фамилию на Гладковський, является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа с БПП Игоря Кононенко, напоминает СМИ

В бизнес-среде Гладковський в первую очередь ассоциируется с автомобильной корпорацией "Богдан", которую официально приобрел у действующего президента в 2009 году.

Год назад "Богдан" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектовали двигателями российского предприятия. После обнародования информации предприятие заявило о переходе из российских двигателей на украинские.

Другой эпизод - поставка скандальных санитарных машин "Богдан 2251" для украинской армии. В январе прошлого года стало известно, что с 50 доставленных на фронт авто 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Ремонт проводился за государственные средства.

Все это не помешало Министерству обороны уже в начале 2019 заключить новый масштабный контракт с предприятием Гладковского.

Только за 2016-2017 годы Автосборочный завод №1 компании "Богдан Моторс" бизнес-партнера Порошенко заключил контрактов на тендерах почти на 1 млрд грн.

Кроме корпорации "Богдан" Гладковскому принадлежит закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд "Сова".

Фонд владеет акциями ряда обществ, которые занимаются продажей авто, предоставлением информационных услуг, арендой и управлением имущества.

Автор: epravda.com.ua

Среди этих пакетов акций есть и акции "Міжнародний інвестиційний банк", 60% которых принадлежит Порошенко, почти 15% Кононенко и не более 8% - Гладковскому.

Также "Сова" владеет долей "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", более известного как элитный фитнес-клуб "5-й елемент".

Его основали счет фондов президента и его соратников. Распределение акций фитнес-клуба выглядит так: у Порошенко - 55% акций, в Кононенко - 35%, в Гладковского - 10%.

Свои 10% отстраненный заместитель секретаря СНБО имееи в страховой компании "Країна". У Порошенко - 50%, в Кононенко - 24%.

По мнению юристов, оформление структуры "Сова" по методу закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестфонда может иметь целью оптимизацию налоговой нагрузки.

"Особенность в налоговых льготах, когда доходы от инвестиций - вновь инвестируются.

Купил за 100, продал за 200, 100 разницы не облагаются налогом, если ты ее вновь инвестируешь. Именно поэтому у нас очень часто богатые люди используют инвестиционные фонды для хранения активов", - говорит юрист Богдан Боровык.

Также Гладковський прямо или через связанные компании владеет долями еще в нескольких обществах, которые также занимаются арендой, управлением недвижимости и продажей авто.

Автор: epravda.com.ua

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.