"Прочный тыл - залог обороны" - переселенцев призывали искать работу

Мы победим Россию, только если экономика будет работать.

Граждане, которые из-за российской агрессии переехали в другие регионы, должны не пережидать и рассчитывать только на сбережения, а искать работу.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников.

"Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы - не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения.

Ищите работу. Государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям", - обратился министр.

Будут действовать программы прямой поддержки людей, сказал чиновник.

"Но крепкий тыл - это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться - должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности старайтесь не выпасть из экономических процессов", - сказал Резников.

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В центральной и западной Украине будут работать производственные площадки для обороны. Часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия.

"Мы победим Россию, только если экономика будет работать и будет создавать соответствующие возможности для обороны.

Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное", - сказал министр.

Международный валютный фонд выделил Украине $1,4 млрд. срочной финансовой помощи. Эта выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса.