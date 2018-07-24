Пробилось колесо и подъехал автомобиль на евробляхе: нардеп рассказала, как ее обокрали на дороге

Нардепа Наталью Веселову обокрали посреди ночи на дороге. Фото: открытые источники

Внефракционный депутат Наталья Веселова, которую обокрали на автодороге в Полтавской области 22 июля, сообщила детали инцидента.

"Возвращалась из Славянска в Киев. На машине знакомого. Пробили колесо ночью на трассе Харьков-Киев. Пока меняли, рядом припарковалась Audi А6 на "евробляхах". Мы не обратили внимание, думали, что у людей такая же проблема. Когда сели в машину, обнаружила, что исчез рюкзак, который стоял у пассажирского сиденья. Вызвала полицию. В рюкзаке были документы, деньги и карточки", - рассказала она "ТСН"

"В этом месте идет ремонт дороги и расположена заправка, где постоянно паркуются дальнобойщики. Думаю, что дальнобойщики и являются их постоянной добычей", - отметила нардеп.

Денежные потери от кражи были относительно небольшими.

"Денег украли немного. Самое ценное - это паспорт с донецкой пропиской. Все остальное можно восстановить. Мне выдадут IDкартку, в которой не будет информации о регистрации и месте проживания", - продолжила Веселова.

Ограбление могли инсценировать заранее, устроив искусственные препятствия на дороге.

"Колесо пробили не в яме, дорога ровная, свежеотремонтированная. Вероятно, специально что-то разбросали, ведь прямо рядом с этим местом был "карман" для парковки. Грабители знали, что мы туда заедем. Они заехали через несколько минут после нас", - предположила пострадавшая.

На вопрос о том, как злоумышленник смог незаметно проникнуть в автомобиль, депутат ответила, что этому поспособствовало плохое освещение на дороге.

"Двери были открыты. Там же нет даже освещения, какое видеонаблюдение, если на наших дорогах - хоть глаз выколи. Никто не думал, что в 3 часа ночи на пустой дороге что-то случится", - прокомментировала она.

Установление вдоль всей трассы видеонаблюдения могло бы значительно уменьшить уровень краж, отметила нардеп.

Также она добавила, что осталась довольна работой правоохранителей, которые быстро приехали на место инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У мужчины украли авто вместе с гаражом

В мае у народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко обокрали гараж. Украли велосипеды.