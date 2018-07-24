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вторник, 24 июля 2018 14:52

Пробилось колесо и подъехал автомобиль на евробляхе: нардеп рассказала, как ее обокрали на дороге

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Пробилось колесо и подъехал автомобиль на евробляхе: нардеп рассказала, как ее обокрали на дороге
Нардепа Наталью Веселову обокрали посреди ночи на дороге. Фото: открытые источники

Внефракционный депутат Наталья Веселова, которую обокрали на автодороге в Полтавской области 22 июля, сообщила детали инцидента.

"Возвращалась из Славянска в Киев. На машине знакомого. Пробили колесо ночью на трассе Харьков-Киев. Пока меняли, рядом припарковалась Audi А6 на "евробляхах". Мы не обратили внимание, думали, что у людей такая же проблема. Когда сели в машину, обнаружила, что исчез рюкзак, который стоял у пассажирского сиденья. Вызвала полицию. В рюкзаке были документы, деньги и карточки", - рассказала она "ТСН"

"В этом месте идет ремонт дороги и расположена заправка, где постоянно паркуются дальнобойщики. Думаю, что дальнобойщики и являются их постоянной добычей", - отметила нардеп.

Денежные потери от кражи были относительно небольшими.

"Денег украли немного. Самое ценное - это паспорт с донецкой пропиской. Все остальное можно восстановить. Мне выдадут IDкартку, в которой не будет информации о регистрации и месте проживания", - продолжила Веселова.

Ограбление могли инсценировать заранее, устроив искусственные препятствия на дороге.

"Колесо пробили не в яме, дорога ровная, свежеотремонтированная. Вероятно, специально что-то разбросали, ведь прямо рядом с этим местом был "карман" для парковки. Грабители знали, что мы туда заедем. Они заехали через несколько минут после нас", - предположила пострадавшая.

На вопрос о том, как злоумышленник смог незаметно проникнуть в автомобиль, депутат ответила, что этому поспособствовало плохое освещение на дороге.

"Двери были открыты. Там же нет даже освещения, какое видеонаблюдение, если на наших дорогах - хоть глаз выколи. Никто не думал, что в 3 часа ночи на пустой дороге что-то случится", - прокомментировала она.

Установление вдоль всей трассы видеонаблюдения могло бы значительно уменьшить уровень краж, отметила нардеп.

Также она добавила, что осталась довольна работой правоохранителей, которые быстро приехали на место инцидента.

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В мае у народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко обокрали гараж. Украли велосипеды.

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