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вторник, 22 февраля 2022 04:49

Спецтема: Враг возле украинской границы

Признание Россией ДНР и ЛНР: проходит экстренное заседание Совбеза ООН

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Признание Россией ДНР и ЛНР: проходит экстренное заседание Совбеза ООН
Проходит экстренное заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с признанием так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

За проведение этого заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания, сообщает Gazeta.ua.

Постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины и считает действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину.

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"Сегодня Путин разорвал в клочья Минские соглашения, мы не верим, что он на этом остановится", — заявила она.

Постпред Албании в ООН публично поддержал Украину на заседании.

"Кто будет следующим? каждый член ООН должен встревожиться. Мы не допустим такую модель дестабилизации, чтобы она была экспортирована в другие части Европы", - сказал он.

Его мнение поддержали представители Франции, Индии и Бразилии.

Представительница Великобритании заявила, что Россия подошла к границе и ей нужно отойти, иначе будут серьезные последствия.

Представитель страны-агрессора заявил, что Киев сделал все, чтобы саботировать и разрушить минские договоренности, а Россия не является стороной минских соглашений.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".

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