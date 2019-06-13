Приватбанк выиграл суд против компании Коломойского

Приватбанк выиграл суд. Фото: РБК

Приватбанк одержал победу в Великой палате Верховного суда по делу по иску ЗАО Эрлан к НБУ и ПриватБанку об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.

"ЗАО Эрлан, что является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный заговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение исполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - сообщает пресс-служба банка.

Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Приватбанк" в Крыму потерял 9 миллиардов

Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня должны ему 240 млрд грн. Из них 212 млрд - это подтвержденные аудиторским заключением кредиты, а также начисленные проценты.