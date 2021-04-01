Притула высказался относительно перевыборов руководства "Голоса"

Притула призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Телеведущий и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что поддерживает перевыборы руководства партии.

Политсовет должен выполнить требование своих однопартийцев, написал он в Facebook.

"У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд основательных претензий к руководству партии... они требуют политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы. Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование однопартийцев. В конце концов они вам делегировали такие весомые полномочия, для того, чтобы вы слышали всех партийцев, а не слушали одного человека", - отметил он в среду вечером.

Он призвал сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов партии "Голос" в местных советах региона.

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30 марта народные депутаты от "Голоса", которых ранее руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное заявление, в котором требовали провести переизбрание руководства и проведение внеочередного съезда партии. Подписанты заявили, что в последнее время руководство партии и фракции "используют "Голос" как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".