Притула о политике: Я в игре

Волонтер Сергей Притула остается в политике. Об этом он рассказал в видео в Facebook.
"Простите, что такой небритый к вам обращаюсь, но надо два слова сказать. Просто вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда СМИ, людей с категории "я у мамы политолог". Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что будто бы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики.
Котики, не дождетесь. Понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим мешаю, путаю карты", - сказал он.
Притула отметил, что решил "серьезно пойти в политику" в прошлом году.
"С тех пор у меня ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке. Мотивация никуда не исчезла. А вот круг сторонников и единомышленников наоборот - вырос. Возможно, это и является причиной вбросов, которые начали появляться в последнее время. Игрок на поле. Притула в игре", - заявил он.
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Вчера партия "Голос" сообщила, что Сергей Притула вышел из ее политсовета.
На выборах мэра Киева в октябре прошлого года он занял 3-е место. За него проголосовали 7,87% избирателей.
В 1-м туре победил действующий мэр Виталий Кличко.
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