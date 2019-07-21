Притула тоже не исключает свое спикерство в Раде

Шоумен и волонтер Сергей Притула, который баллотируется по списку "Голос", готов стать спикером, если будут такие возможности.

Об этом он заявил при входе на участок в воскресенье.

Сергей Притула пришел голосовать на костылях

"Вы знаете, в моем творчестве есть несколько наград "Телетриумф" за проведение ток-шоу, лучший ведущий различных программ и так далее. Конечно, это немного другая история, чем то, на что меня сейчас "сватают".

Откровенно говоря, я не вижу какого-то такого участка, где я мог бы быть максимально пассивным. Поэтому, если коллеги захотят, и будет на то воля других людей, то придется немного закатать рукава, поучиться хорошо, подготовиться и тогда с Божьей помощью попробуем", - сказал он журналисту .

Притула пришел на участок на костылях.

Притула пришел голосовать с женой

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В 8:00 в Украине начались досрочные парламентские выборы. Участки будут работать до 20:00. Граждане выбирают Верховную Раду ІХ созыва. Половина народных депутатов попадут в нее по спискам, другая половина - по мажоритарным округам. Соответственно, и бюллетеней на участках получают два.