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понедельник, 15 июля 2019 10:38

Притула рассказал, почему пошел в политику с Вакарчуком

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Притула рассказал, почему пошел в политику с Вакарчуком
Притула рассказал, почему пошел в политику. ФОТО: Украина Новая

Сергей Притула несколько месяцев общался с Вакарчуком до того, как решил пойти в политику.

"Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал. Этот разговор на самом деле не должен была предвещать ничего хорошего, потому что я как раз в очередной раз прошелся в масс-медиа по Святославу Ивановичу в смысле его нерешительности относительно возможного баллотирования. Славу это немного задело, он позвонил, сказал, что нам надо встретиться, пообщаться. Говорит: "Мне кажется, что мы с тобой примерно где-то на одном поле, и людям в сознании надо держаться вместе", - рассказал он в интервью Украинской правде.

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После первого тура президентских выборов разговоры переросли из виртуальных в реальные.

"Мы встречались для неформальных бесед. Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь... Нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, что сойдутся в одной точке", - сказал Притула.

3,4% избирателей готовы голосовать за партию "Голос" на предстоящих выборах.

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15
июля

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