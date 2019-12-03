Пристайко в НАТО: Хотим Ruxit – выход России из Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне выразил надежду, что Россия и ее войска покинут территорию Украины.

Об этом Пристайко написал в Twitter.

"Наша главная надежда на "нормандский саммит" и любой другой формат - это то, что я называю Ruxit - мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину", - написал Пристайко.

Он отметил, что работает с НАТО более 30 лет и надеется стоять рядом с президентом во время церемонии вступления Украины в альянс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Можем вложить деньги в разведку" - США сократят финансирование НАТО в интересах Украины

В Лондоне проходит двухдневная встреча лидеров стран-членов НАТО. Параллельно там стартовала конференция NATO Engages. В рамках мероприятия Вадим Пристайко должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО".