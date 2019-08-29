Пристайко стал министром иностранных дел

Автор: radiosvoboda.org

Новым министром иностранных дел стал заместитель главы Офиса президента Зеленского Вадим Пристайко.

Его кандидатуру поддержали 310 депутатов.

Вадим Пристайко является украинским дипломатом. Он работал заместителем главы МИД, главой миссии Украины при НАТО.

С 22 мая 2019 по указу Зеленского работал на должности заместителя руководителя Офиса президента.

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Пристайко в Офисе президента называли единственным кандидатом на пост главы МИД. 11 июля Верховная Рада отклонила проект постановления об увольнении Климкина. Климкин возглавлял министерство с июня 2019 года.