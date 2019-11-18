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Пристайко рассказал, будет ли в ближайшее время альтернатива Минским соглашениям

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Пристайко рассказал, будет ли в ближайшее время альтернатива Минским соглашениям
Мы готовы переформулировать устаревшие пункты минских соглашений, - Пристайко. ФОТО: УНИАН

Альтернативу минским соглашениям, то есть Минскому протоколу и комплексу мер по его выполнению, сейчас не готовят.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - отметил он.

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По мнению Пристайко, минские соглашения надо "адаптировать к реальности", ведь они "не принесли мир в Украину".

"И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности".

Минскими соглашениями называют совокупно два документа - Минский протокол и комплекс мероприятий для его выполнения.

Минский протокол является соглашением о временном перемирии на Донбассе, которое заключили участники Трехсторонней контактной группы 5 сентября 2014. Украину тогда представлял второй президент Леонид Кучма.

Комплекс мероприятий по выполнению протокола согласовали в "нормандском формате" (то есть лидеры Украины, России, Германии и Франции) 11-12 февраля 2015 года.

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