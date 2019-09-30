Пристайко получил ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил министру иностранных дел Вадиму Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла
Об этом говорится в указе №723 от 30 сентября, который опубликовали на сайте главы государства.
"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - Министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.
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Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ глава государства издал в понедельник.
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