Пристайко не смог объяснить, что Зеленский делал в Омане

Глава МИД не смог рассказать, что Зеленский делал в Омане. Фото: УП

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.

Герасимов напомнил, что все официальные визиты главы государства в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся МИД и обязательно имеют официальную программу, передает "Украинская правда".

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Поэтому нардеп просил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.

"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам, в соответствии с требованиями депутатского запроса", - сказал Пристайко.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук 22-23 января посетят Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. "В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", — сообщили в пресс-службе правительства.