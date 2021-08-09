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Присоединение Украины к НАТО уже решено - посол Великобритании

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Присоединение Украины к НАТО уже решено - посол Великобритании
"Что касается институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы", заявила Мелинда Симмонс. Фото: BRITISH EMBASSY KYIV

Государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу и этот вопрос практически решен. Однако есть вопросы к Украине относительно реформ, которых требует членство. Об этом заявила Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине в интервью ВВС.

"Государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет. Моя задача как посла контактного посольства НАТО (статус контактного посольства НАТО является временным и переходит от одной дипмиссии союзника к другому каждые два года. С 2019 года этот статус носят совместно британское и канадское посольство) заключается в том, чтобы распространять осведомленность о НАТО и развеивать дезинформацию. А также в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству", - заявила Симмонс.

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С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден, добавила Симмонс. "Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем в других. Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", - сказала Симмонс.

Добавила: "В дополнение, статус партнера расширенных возможностей и план действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должно быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности".

30 июля президент Владимир Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко. Главы миссии Украины при НАТО не было с августа 2019 года.

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