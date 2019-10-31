Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко: "Только членство в НАТО даст Украине гарантию мира и безопасности". Фото: Укринформ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко утверждает, что только членство в НАТО даст Украине гарантию мира и безопасности.

Порошенко на своей странице в Фейсбуке процитировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что двери Альянса "остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой".

"Полностью согласен со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пора добиться Плана действий по членству в Альянсе и выполнить его", - написал Порошенко.