Приняли закон для военных моряков и летчиков

Порядок предоставления статуса участников боевых действий определяется Кабинетом министров.

Верховная Рада приняла закон о статусе ветеранов для военных Военно-морских сил. Решение нардепы приняли в пятницу.

Парламент во втором чтении внес изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Касательно обеспечения прав военнослужащих ВМС и ВС Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, пишет "РБК-Україна"

Согласно документу, к участникам боевых действий относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

Порядок предоставления и лишения статуса участников боевых действий определяется Кабинетом министров.

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Устанавливаются правовые основания для перерасчета денежного обеспечения семьям военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

Также депутаты ужесточили соцгарантии военным, получившим инвалидность в ходе боевых действий.

В частности, военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий, предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство военными формированиями.

1 декабря в акватории Черного моря состоялась совместная тренировка типа PASSEX с участием ракетного катера "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины и корвета ВМС Франции Commandant Birot.