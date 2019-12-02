Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения

Фото: Минобороны

1 декабря в акватории Черного моря состоялась совместная тренировка типа PASSEX с участием ракетного катера "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины и корвета ВМС Франции Commandant Birot.

Корабли отработали задачи по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. Основное внимание уделяли совершенствованию навыков и действий экипажей при выполнении задач в составе группы кораблей, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Общие задачи с военными кораблями НАТО это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам MTP, которые нам позволяют совершенствоваться и выполнять общие задачи на высоком уровне", - заявил командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский.

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В мероприятии приняли участие курсанты Института ВМС НУ ОМА.

В зоне проведения ООС артиллерийский резерв провел учения. Военные маневры с противодесантной обороны побережья Азовского моря происходили на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя.