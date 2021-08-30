Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали

- Парламент должен быть собранием самодостаточных людей, которые ставят интересы страны, народа выше собственных и групповых, партийных. Парламент это не "приду, чтобы заработать". Особенно, когда ребята на востоке защищают. Нет морального осознание ответственности, - говорит Gazeta.ua народный депутат восьмого созыва Анна Гопко.

29 августа прошло два года работы Верховной Рады девятого созыва. В парламенте сейчас 421 народный депутат, пять фракций и две группы. Самой многочисленной является фракция "Слуга народа" - 243.

Автор: @maidandebate Людям видосиками и мощными деньгами лепят образы, которые не соответствуют реалиям, говорит Анна Гопко

Как оцениваете работу Рады?

Надеюсь, что многие парламентарии, которые случайно попали в Верховную Раду по списку монобольшинства, не приложив к этому сверхусилий, хотя бы немного поняли, какая это честь и ответственность быть депутатами. Парад, мероприятия к 30-летию Независимости показали, какая это ответственная привилегия - быть в Верховной Раде и работать для людей. Надо выкладываться на полную, а не вот этот непрофессионализм в начале, дилетантство, отсутствие реальной повестки дня, подыгрывание популистским вещам, как снятие неприкосновенности, а на самом деле оно ничего конкретно не дает. Депутаты должны сфокусироваться на продолжении ключевых законов, важных по имплементации Соглашения об ассоциации - экологических, антимонопольных, реформа СБУ во втором чтении. Должен быть парламентский контроль выполнения законов по реформе судейской ветви власти - перезагрузка Высшего совета правосудия от коррупционеров.

Многие с монобольшинства случайно попали в Верховную Раду

Назовите самые большие промахи.

Было много популизма и взаимной борьбы между политическими силами, чрезмерная политизиция.

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Часто "Самопомощь" сравнивают с "Голосом". Вы видите что-то общее?

Да. К сожалению, за 30 лет мы не создали среду, когда бы появлялись идеологические, институционально крепкие правилам, процедурами, переменным лидерством политические партии. Есть проекты перед выборами. Например после Революции достоинства был большой запрос на новую политическую силу, как с "Самопомиччю". "Голос" уже просто подыграл трендам "все новые". Зашли с одним лидером, который все решает, без возможностей людей влиять.

Нет партий со сменными лидерами, есть проекты перед выборами

В чем самая большая проблема небольших продемократических фракций?

Неспособность дополнять общую для страны повестку дня. Проблема не только малых, но и больших - неспособность садиться и договариваться вокруг государственного. Можно видеть разное видение вокруг налогообложения, акцизов. Но в ключевых вопросах нет политической культуры. Когда например есть четко определено коалиционное соглашение, в котором есть приоритеты. В соответствии с которыми все честно работают.

Не выглядит ли, что парламентом руководят с Банковой?

Монобольшинство зашло на высоком рейтинге Зеленского. Многие вообще не должны бы быть в парламенте. Поэтому чувствуют обязательства перед теми, кто их завел, благодаря кем они стали депутатами. Это не self-made личности, самодостаточные, которые имеют собственную позицию, является финансово независимыми, а не прикормленными наличными в конвертах. Голосуют за те решения, которые им спускают кураторы. У парламента достаточно полномочий, нету лидерства. Получается ситуация, что приходят решали. Когда Ахметов был депутатом, затем ему это надоело, он ставил своих водителей, бизнес-функционеров. Вопрос - когда дозреем, что в стране будет средний класс, способный давать отпор популистам, которые паразитируют на бедных, обещая снизить тарифы. Когда у нас будут независимые медиа. Чтобы была конкуренция программ, реальные дебаты. Людям видосиками и мощными деньгами лепят образы, которые не соответствуют реалиям. Это касается и депутатов и кандидатов в президенты.

Ахметову надоело быть депутатом - поставил своих бизнес-функционеров

Как оцениваете работу спикера Разумкова?

Он зашел в команде президента. Благодаря Зеленскому получил возможность стать спикером. За два года не заметно, чтобы он продемонстрировал свою позицию, игру по ключевых вопросах. Он является частью команды Зеленского, который возможно имеет амбиции двигаться дальше. Но очень осторожный, понимает какими опасными могут быть для его спикерского кресла некомандные движения.

Ключевые вызовы, которые стоят перед страной?

Безопасности. До момента, пока Русь-Украина не трансформирует Московию, Россия, путинская или постпутинская, все равно будет мечтать о восстановлении империи. Украина должна становиться сильнее. Вопросы экономики и прихода инвестиций. Есть уникальные возможности, с Европейским Союзом подписано соглашение о стратегическом партнерстве в критической сырье. Позволяет нам заходить уже не как сырьевой донор, а развивать новые отрасли, как электрокары, космическую отрасль. Вызов - вопрос элит. Когда мы дождемся своего Вашингтона с новым и праведным законом. Чтобы не технологии выигрывали на выборах, а настоящие лидеры. Которые кроме повестки дня восстановить территориальную целостность будут навязывать видение лидерства Украины в регионе.