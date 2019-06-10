Приходько идет на выборы

Певица Настя Приходько будет участвовать в выборах в Верховную Раду, как кандидат от партии "Батьківщина".
Об этом она заявила в Facebook.
"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии "Батьківщина", где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Список - это очень просто для меня", - сказала Приходько.
Приходько будет баллотироваться на одном из округов на востоке страны.
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Певица Анастасия Приходько со скандалом ушла из прямого эфира "5 канала" после неудобных вопросов.
Журналистка Янина Соколова задавала Анастасии вопросы о ее гражданской позиции, войне в Донбассе, Минских соглашениях. Когда Приходько было сложно ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники, которые сопровождали певицу на эфире.
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