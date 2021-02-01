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понедельник, 01 февраля 2021 05:26

При президентстве Байдена США будут усиливать политическое влияние на РФ - Кравчук

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При президентстве Байдена США будут усиливать политическое влияние на РФ - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что при президентстве Джо Байдена США будут усиливать политическое и дипломатическое влияние на Россию.

Об этом Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Этот вопрос обсуждался не как основное, но очень важно - я имею в виду об Украине. Вопрос был главное о договоре по стратегической ядерного оружия. И в ходе обсуждения продолжения этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе Президента, идеально высказался по Украине. Что Украина суверенное независимое государство, Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и это будет главным направлением внешней политики США в отношении Украины", - отметил первый президент Украины.

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Соединенные Штаты Америки и союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией в Украине и вокруг аннексии Крыма.

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