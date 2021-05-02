При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США

Предложенный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах будет учитывать опыт США.
"Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио свобода".
Добавил, что феномен олигархии существовал в разных странах.
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"США имели эту проблему. Путь, как решать ее, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Украину. По словам министра, главной темой встречи с американским госсекретарем будет безопасность.
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