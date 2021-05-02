При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США

В США раньше тоже была проблема с олигархами. Фото: Reuters

Предложенный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах будет учитывать опыт США.

"Тот закон, который инициировал президент, будет учитывать непосредственно практику антитрестовского законодательства США", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио свобода".

Добавил, что феномен олигархии существовал в разных странах.

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"США имели эту проблему. Путь, как решать ее, есть. Президент четко озвучил намерение эту рамку создать. И теперь юристы работают над написанием соответствующего законодательства", - отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Украину. По словам министра, главной темой встречи с американским госсекретарем будет безопасность.