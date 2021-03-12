При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко

Зеленский может пойти на сделку с Порошенко. Фото: Общественное ТВ

Владимир Зеленский может попробовать побороться с олигархами. Но с целой системой было бы дерзко и рискованно для него. Но с помощью одних олигархов может побороться с другими. Об этом говорит журнала "Краина" политолог Владимир Горбач.

"Это наиболее вероятный путь эволюции настоящего политического режима. Вступать в союзы и партнерства с одними, чтобы бороться с влиянием других. Сейчас объединился с Ахметовым. Затем может с кем-то другим. Не исключаю и фантастического сценария - партнерства Зеленского с Порошенко в случае дальнейшего обострение на Донбассе ".

Происходят замены в клубе олигархов.

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"На первую роль по влиянию на президента вышел Ахметов. Немного отстал Пинчук. Особенно с уходом Кучмы с Трехсторонней контактной группы в Минске. Возросло влияние Левочкина - как политического стратега и консультанта Офиса президента. Это связывают в том числе с борьбой против Медведчука - ближайшего электорального конкурента группы Левочкина-Бойко", - сказал Горбач.

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Санкции против Коломойского от Госдепартамента США - политический намек нашему государству и Зеленскому. Это анонс дальнейших действий американского судопроизводства против олигарха. Об этом сказал журнала "Краина" политолог Владимир Горбач.