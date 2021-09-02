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пятница, 03 сентября 2021 09:00

Спецтема: 30 лет Независимости

При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный

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При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Когда Янукович сбежал из страны, парламент стал стабилизирующей платформой, считает политик. Фото: Сергей Старостенко

Эпоха президентства Януковича была разграблением достижений. Об этом сказал дипломат, один из авторов Конституции Украины Роман Безсмертный в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центру совместных действий.

"Это разграбление достижений. Пусть это забудут все, но я буду помнить: при президентстве Ющенко Украина получила 36 миллиардов долларов инвестиций. И эти деньги за три года Януковича оказались в его деревянном доме, а потом их вывезли в Россию. Это была эпоха окончательного разворовывания того капитала. Мне больно, что люди клялись в верности Украине и не могли даже пикнуть, сказать Януковичу: "Ты делаешь преступление", - рассказал Бессмертный.

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"Однажды он (Янукович. - Gazeta.ua) прибыл в Минск. Мы ехали в автомобиле, представленном службой протокола. Там все писалось, снималось. Зная это, я подготовил карточки и показывал: размер госбюджета, дефицит, размер фонда Лукашенко, фонда оборонно-промышленного комплекса. Янукович не удержался и бросил фразу: "А чего я сюда вообще приехал?" Соотношение бюджета Беларуси к Украине было где-то 1 к 25", - вспоминает работу послом Украины в Беларуси Безсмертный.

Когда Янукович сбежал из страны, парламент стал стабилизирующей платформой, считает политик.

"Это еще раз подчеркивает, что нам надо двигаться в сторону парламентской системы", - говорит Бессмертный.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти.

Больше читайте в интервью Романа Бессмертного: "Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию"

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Дата
03
сентября

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