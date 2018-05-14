Президентская фракция хочет видеть в Раде главных правоохранителей

Артур Герасимов хочет говорить с правоохранителями о подкупах на выборах. Фото: ТСН

Председателя Верховной Рады Андрей Парубий попросили пригласить в сессионный зал руководителей правоохранительных органов.

Об этом объявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов на согласительном совете.

"Хотим обратиться к вам с просьбой пригласить руководителей правоохранительных органов в парламент, чтобы поговорить о подкупе избирателей. Это бич, который нам надо как можно быстрее и жестче искоренять", - обратился он к Парубию.

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В полиции сообщили о 19 уголовных производствах, которые открыли из-за нарушения во время выборов в объединенных территориальных общинах. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что организаторы подкупов должны сидеть в тюрьме.