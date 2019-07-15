Президентская чета отмечает семейный праздник

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские поздравили дочь Александру с днем рождения.
Соответствующее фото с приветствием появилось в Instagram.
15 июля Александре Зеленской исполнилось 15 лет.
"Лучшая девочка на земле! С днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!", - написала первая леди.
Президент также поздравил дочь в Instagram.
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Владимир и Елена Зеленская находятся в браке 16 лет. У них двое детей - младший сын Кирилл и старшая Дочь Елена.
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