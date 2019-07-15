Президентская чета отмечает семейный праздник

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские поздравили дочь Александру с днем рождения.

Соответствующее фото с приветствием появилось в Instagram.

Первая леди появилась в синих джинсах.

15 июля Александре Зеленской исполнилось 15 лет.

"Лучшая девочка на земле! С днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!", - написала первая леди.

Президент также поздравил дочь в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сьогодні тобі 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня). Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 15 Июл 2019 в 12:34 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом

Владимир и Елена Зеленская находятся в браке 16 лет. У них двое детей - младший сын Кирилл и старшая Дочь Елена.