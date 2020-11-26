Президента пугали переформатированием правительства под интересы Коломойского - "слуга"

Президент отклонял предложения по коалиции, говорит нардеп.

Президента Владимира Зеленского пытались затянуть на коалицию с "За будущее". Об этом рассказал народный депутат из "Слуга народа" Егор Чернев.

"Я хоть и не особо близок к Офису президента, но из того, что слышал, - не так давно президента пытались завлечь в коалицию с "За майбутнє". Это было перед выборами, когда еще не были ясны расклады, и многие думали, что "За Майбах" возьмут большое количество мандатов и будут влиятельными в регионах. И президента пугали: мол, давайте заходите в коалицию - будем переформировывать правительство в интересах товарища Коломойского", - рассказал нардеп Цензор.НЕТ

"Насколько мне известно, президент отклонял все такие предложения", - сказал нардеп.

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"Я не открою Америку, сказав, что внутри "Слуги народа" есть группа влияния господина Коломойского. Но она держится обособленно. Конечно, пытается качать ситуацию внутри - но все понимают, кто эти люди и как они зашли в парламент", - рассказал нардеп.

По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

"К сожалению, люди проголосовали за таких персонажей. И мы получили то, что имеем. При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 - в этом диапазоне", - рассказал нардеп и добавил, что "общее количество "отряда Коломойского" - примерно 65 человек".

На местных выборах больше всего депутатских мандатов получила "Слуга народа" - 17,59%. "Батькивщина" получила 12,39%, ОПЗЖ - 11,75%, "За будущее" - 11,42%, сообщила ЦИК.