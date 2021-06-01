"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, сержант Сил специальных операций Украины Андрей Антоненко считает, что президент Владимир Зеленский знает о его, а также волонтера и врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь непричастности к преступлению.

"Уверен, президент Зеленский знает, что мы непричастны. Жаль, что это понимание к нему пришло, когда я уже провел в неволе полтора года только потому, что ему надули в уши "мощные временные", - сказал Антоненко в интервью журналу "Країна".

"Каждая фраза, фотография, видео того позорного брифинга (на мероприятии для прессы, где объявили имена подозреваемых, был Владимир Зеленский. - Gazeta.ua) - уже опровергнутая ложь. Под вымышленную историю сфальсифицировали экспертизу. Сам председатель комиссии экспертов Юрий Ирхин в интервью сказал, что вообще не понимает, почему ее взяли в качестве доказательства (основа обвинения - портретно-психологическая экспертиза. Ирхин сравнил видео с места преступления с изображениями Антоненко, Кузьменко и Дугарь по "маркерам невербального поведения". Методика официально не зарегистрирована. - Gazeta.ua). С самого начала наше дело было наглой ложью. Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка, его заместитель Виктор Чумак открыто говорят, что доказательств не было и в суд оно не должно было дойти".

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Автор: Сергей Старостенко, Gazeta.ua "Дело Шеремета равно Аваков. Сажал нас в тюрьму он", - говорит Андрей Антоненко. Министр внутренних дел должен уйти в отставку, считает

Мотивом фальсификации военный считает дискредитацию Вооруженных сил и ветеранско-волонтерского движения.

"Это большая движущая сила, которая имеет доверие украинцев. По странному совпадению, нас назвали убийцами Шеремета сразу после нормандской встречи (между главами Украины, Германии, Франции, России. - Gazeta.ua). Еще мотив - жажда власти и сохранения кресла Аваковым. Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел: или расследуешь убийство Шеремета, или идешь с должности. А ничего не сделали с 2016 года. Наоборот. ФБРовцы даже возмущались, что следствие уничтожило вещественные доказательства. Далее министр втягивает президента в это дело, на брифинг. Подставляет, и он становится заложником ситуации", - говорит Антоненко.

"Дело Шеремета равно Аваков. Сажал нас в тюрьму он. Виноват Арсен Борисович, который придумал этот брифинг, и те, кто его приказы выполнили. Есть статья УПК о привлечении заведомо непричастных людей к уголовной ответственности, - добавляет. - На скорую руку сбили бред. Надеялись люди в него поверят, а не так сложилось. Это же очевидно, что на тех видео другие люди. Специально нас с Юлией долго не сводили вместе, чтобы никто не увидел разницу почти в голову в росте между нами (зафиксированные на видео исполнители преступления - одного роста. - Gazeta.ua). Рост мужчины на видео определили как 165-175 сантиметра. Меня после задержания замеряли - 185. К тому же, на видео видно черные волосы человека из-под кепки. На всех фото 2019 -2020 лет у меня нет волос или они седые. Комплекция разная. Я килограммов на 20 худее".

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Министр внутренних дел Арсен Аваков должен уйти в отставку, считает Антоненко.

"Нереформированная полиция превращается в милицию советского образца. Правоохранительные органы нужно менять, начиная с учебных заведений и преподавателей. Нынешние вышли из системы. А систему меняют из корня, в зародыше. Нужны люди, которые не будут учить, как брать взятки и хранить преступную корпоративную этику", - говорит.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ АНТОНЕНКО ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ "КРАЇНА" ЗА 3 ИЮНЯ

Участника российско-украинской войны, музыканта 49-летнего Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. За решеткой Антоненко провел 505 дней. Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко, 41 год, и военным медиком 27-летней Яной Дугарь. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Яну Дугарь отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Юлия Кузьменко. "Стопроцентных доказательств еще нет того, что они не виноваты или виноваты", - сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая в отношении подозреваемых по делу Шеремета. Если суд определит их непричастность, Арсен Аваков не сможет оставаться в должности, добавил.