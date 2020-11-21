Президент встретился с участниками трех революций: о чем говорили

Разговор организовали ко Дню Достоинства и Свободы. Фото: Офіс президента

Достижением трех революций является новое сознание граждан и власти.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты. Разговор организовали ко Дню Достоинства и Свободы, передают в ОП.

"Фраза "От меня ничего не зависит" - это миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - она ​​решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти", - сказал Зеленский.

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По его убеждению, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок.

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений", - отметил президент.

Глава государства считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

Среди тех, кто принял участие во встрече: председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович; ученый, публицист, участник Майдана и войны на востоке Украины Евгений Дикий; участник Евромайдана, который больше всего пострадал во время разгона студентов 30 ноября 2013 года Виталий Кузьменко; народный артист Украины, "голос Майдана" двух революций Евгений Нищук; ученый, религиовед, писатель, общественный деятель, бывший политзаключенный Игорь Козловский; активная участница Революции Достоинства, волонтер-медик Олеся Жуковская; активный участник Революции Достоинства, директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

В седьмую годовщину Революции Достоинства активисты организовали автопробег и отправились в больницу "Феофания". Там лечится президент Владимир Зеленский.