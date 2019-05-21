Президент срочно обратился к спикеру

Президент призывает спикера собрать парламент.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию срочно созвать заседание парламента.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - говорится в сообщении.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Соответствующий указ о роспуске парламента президент Владимир Зеленский опубликовал 21 мая.