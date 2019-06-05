Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили

Президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михиелу Саакашвили, потому что хотел восстановить справедливость.

Зеленский покатался с журналистом на велотренажерах.

Об этом он рассказал программе "Сніданок з 1+1" 4 июня во время пребывания в Брюсселе.

Зеленский и ведущий сидели на велотренажерах.

"Политических планов (по Саакашвили. - Gazeta.ua) нет. Планы были очень простые и очень человеческие. Я обещал прессе. Я сказал: думаю, что у него забрали паспорт незаконно. Поэтому я ему его вернул. Вот и все", - объяснил президент.

"Он (Саакашвили. - Gazeta.ua) мне писал, записывал видео. Вы, наверное, это видели в соцсетях. Благодарил меня. Не за что. И я вас благодарю. Также писал мне в телефоне, в WhatsApp. За что спасибо? Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня очень мало обещаний, но я хочу их выполнять", - сказал Зеленский.

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28 мая президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко положения о потере Михеилом Саакашвили гражданства Украины. На следующий день Саакашвили вернулся в Украину. Заявил, что не будет участвовать в выборах в Верховную Раду, но поспособствует обновлению политического класса.