Президент просит Кабмин внести изменения к антикоррупционному закону

Президент Владимир Зеленский просит правительство усовершенствовать отдельные положения закона "О предотвращении коррупции". Он направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в антикоррупционной закон с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования", который 29 апреля принял Верховная Рада. Этот закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году. В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, к которой осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества. Об этом отмечает пресс-служба Офиса Президента.

Вместе с тем, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский акцентирует внимание на "необходимости четкого определения срока, в течение которого по поводу чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний".

Автор: instagram.com/zelenskiy_official Зеленский просит Кабмин внести изменения в антикоррупционного закона

По мнению президента, должны восстановить 30-дневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

"Также требует уточнения положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо предназначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций акционерного общества.

Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

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Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности", - говорится на сайте ОП.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон О внесении изменений в ЗУ О предотвращении коррупции относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей. Глава государства вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. Причиной вето стали требования закона о внесении персональных данных обличителей в базу Единого портала.