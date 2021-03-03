Зеленский ветировал закон о защите обличителей

Президент вернул закон о защите обличителей в Верховную Раду. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский ветировал закон О внесении изменений в ЗУ О предотвращении коррупции относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей.

Глава государства вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Причиной вето стали требования закона о внесении персональных данных обличителей в базу Единого портала.

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"Законом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься после сообщения обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и информация о лицах, имеющих статус обличителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются. Не определен также порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

"Этот подход не соответствует Конституции, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия", - отметили в ОП.



Президент Владимир Зеленский пообещал "успешную судебную реформу".

"Чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте. Это решение мы воплотим в жизнь", - заявлял он в прошлый понедельник.