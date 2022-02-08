Президент Польши предложил провести на самом высоком уровне встречу НАТО-Украина

Дуда предлагает провести саммит с участием Украины. Фото: Украинская правда

На саммит стран НАТО необходимо пригласить Украину и Грузию. А в рамках мероприятия провести с ними переговоры.

"Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО. Считаю, что мы должны пригласить Киев и Тбилиси на встречу стран-членов Альянса", – сказал президент Польши Анджей Дуда на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

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"Они всегда были лояльными союзниками, и мы их не оставляем наедине", - заметил Дуда.

Польский лидер также отметил, что сейчас необходимо усиление восточного фланга НАТО, ведь Россия наращивает военное присутствие вблизи границ стран Альянса, в частности в Беларуси.

Таким образом НАТО покажет Украине и Грузии, что никто не бросает на произвол судьбы.

Саммит Североатлантического альянса запланирован на 29-30 июня. В 2022 году он состоится в Мадриде – столице Испании.