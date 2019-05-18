Президент Польши не приедет на инаугурацию Зеленского

Президент Польши Анджей Дуда не поедет в Украину на инаугурацию Зеленского. Фото: Euroradio

Президент Польши Дуда не приедет на инаугурацию Владимира Зеленского.

Вместо него в Украине поедет Министр иностранных дел Яцек Чапутович и глава канцелярии президента Польши Галина Шиманская. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно данным пресс-службы президента Польши, в день инаугурации Зеленского, Дуда посетит центр онкологии в варшавском Институте имени Марии Склодовской-Кюри, где подпишет закон о национальной онкологической стратегии, а затем совершит визит в Силезское воеводство на юге страны.

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На инаугурации новоизбранного президента Украины, Польшу будут представлять глава МИД Яцек Чапутович и глава канцелярии президента Польши Галина Шиманская.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Участие в церемонии подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии. Официальным лицам Российской Федерации приглашения не посылали.