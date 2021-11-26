Президент объяснил, почему не видно обещанных "посадок"

Зеленский прокомментировал обещание сажать коррупционеров. Фото: Офис президента Украины

В Украине продолжаются "посадки". Правоохранительные органы понемногу двигаются в этом направлении вперед.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября, передаёт Gazeta.ua. Так глава государства прокомментировал свое предвыборное обещание-лозунг "Придет весна – сажать будем" относительно "посадок" и коррупционеров.

"Я получаю информацию, как и вы – тысячи каких-то посадок, они мелкие, люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов. К сожалению, не видят, потому что это люди (которых посадили. - Gazeta.ua) немедийные", – сказал президент.

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Добавил, что на нарушителей есть инструмент влияния, как решение Совета национальной безопасности и обороны. Его применяют, в частности, в случае предательства на высшем государственном уровне, отметил Зеленский.

"Где вижу измену на высшем уровне - относительно ситуации с господином Медведчуком - вы видите наши решения на заседаниях СНБО, если вы видели другие решения относительно контрабандистов, вы видите их на решениях СНБО и потом это подтверждается уже в судебных делах", - добавил глава государства.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября, передает Gazeta.ua.

Владимир Зеленский имеет информацию о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. 26 ноября Зеленский проводит пресс-марафон в столичном коворкинге State Arsenal. Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференция будет длиться 3 ч. На мероприятие пригласили только 32 СМИ.