Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией Путина

Ермак должен в ближайшее время связаться с администрацией РФ. Фото: facebook.com/Андрей Ермак

Западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь с Россией, поэтому руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время должен связаться с администрацией лидера РФ Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября, сообщает Gazeta.ua.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера был президент Евросовета Шарль Мишель и и. о. немецкого канцлера Ангела Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ. Хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать", - сказал Зеленский.

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26 ноября Зеленский проводит пресс-марафон в столичном коворкинге State Arsenal. Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференция продлится на 3 ч. На мероприятие пригласили только 32 СМИ. Из иностранных - Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC. Такой список СМИ сформировали для общения с президентом, чтобы ему было комфортно.