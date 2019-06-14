Президент назначил главного пограничника

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко руководителем Государственной пограничной службы.
Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Дейнека Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.
Дайнеко в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд. В начале российской агрессии в Луганской области руководил обороной отряда во время штурма боевиков.
В июне 2014 года президент Перо Порошенко наградил его орденом Богдана Хмельницкого 2 степени.
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31 мая президент Владимир Зеленский уволил из должности председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикало.
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