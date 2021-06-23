Президент Грузии: "Слава Украине"

В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Церемония состоялась возле Мариинского дворца в Киеве.

Украина и Грузия - стратегические партнеры.

Во время встречи прозвучали гимны Украины и Грузии.

После этого Саломе Зурабишли подошла к почетному караулу и поздоровалась: "Слава Україні!", На что военные ответили: "Героям слава!".

Руководители государств поговорят тет-а-тет. Также будет расширенная встреча сторон.

Саломе Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

В апреле Владимир Зеленский и Саломе Зурабишли говорили о практических шагах Украины и Грузии по дальнейшему углублению отношений с НАТО.