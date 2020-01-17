"Президент его помилует" - СМИ опубликовали переписку "слуг"

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1359
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 720
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 585
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 1755
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 396
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 459
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Кива пояснил "девченкам из фан-клуба", как присылать обнаженные фото
Кива пояснил "девченкам из фан-клуба", как присылать обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Гончарук: Схематозникам нас не запугать
Гончарук: Схематозникам нас не запугать
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1008
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2727
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3942
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 432
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 14:07

"Президент его помилует" - СМИ опубликовали переписку "слуг"

  Комментировать

СМИ показали переписки нардепов из фракции "Слуга народа" во время пятничного заседания.

Нардеп Анатолий Драбовский обсуждал в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, пишет "Цензор.нет"

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет нардеп и добавляет. - Премьер написал заявление президента, должен был на Верховную..."

 

Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

 

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.

 

Затем она решила посмотреть сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".

 

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до уряду", - пишут в группе

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині уряду", - пишет Третьякова

"От не переконана: був би срач і показова порка", - отвечает Анастасия Красносильская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук приехал в Раду

Реальных причин, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук уходил в отставку, нет. Об этом в кулуарах сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Президент его помилует" - СМИ опубликовали переписку "слуг"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Украинцев стало больше на 2,5 млн

"Сухой закон – лучшее, что может быть" – итальянский мафиози

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 3 Просмотров: 20160
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 15309
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 11124
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
20
 Просмотров: 9252
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 7993
Политика
Кива пояснил "девченкам из фан-клуба", как присылать обнаженные фото
Кива пояснил "девченкам из фан-клуба", как присылать обнаженные фото
 Просмотров: 45
Герус уничтожает украинскую угольную отрасль - нардеп
Герус уничтожает украинскую угольную отрасль - нардеп Просмотров: 72
Разумков закрыл сессию. Депутаты разбежались до февраля
Разумков закрыл сессию. Депутаты разбежались до февраля Просмотров: 216
Зеленский дал 2 недели на выяснение, кто записывал разговоры Гончарука
Зеленский дал 2 недели на выяснение, кто записывал разговоры Гончарука Просмотров: 585
"Сколько еще в Украине ситуацией будут управлять сливные бачки?" - Вакарчук сделал эмоциональное заявление
"Сколько еще в Украине ситуацией будут управлять сливные бачки?" - Вакарчук сделал эмоциональное заявление Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
5
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
3
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
3
Усик назвал формулу мира для Украины
Голосов: 14531
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua