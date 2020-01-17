"Президент его помилует" - СМИ опубликовали переписку "слуг"

СМИ показали переписки нардепов из фракции "Слуга народа" во время пятничного заседания.

Нардеп Анатолий Драбовский обсуждал в переписке заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, пишет "Цензор.нет"

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет нардеп и добавляет. - Премьер написал заявление президента, должен был на Верховную..."

Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова.

Затем она решила посмотреть сообщения в группе "SLUGA SPEAKERS NEW".

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до уряду", - пишут в группе

"Гончаруку потрібно було б бути у ВРУ на годині уряду", - пишет Третьякова

"От не переконана: був би срач і показова порка", - отвечает Анастасия Красносильская.

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Реальных причин, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук уходил в отставку, нет. Об этом в кулуарах сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.