Президент едет в Днепропетровскую область преставить нового председателя ОГА

Владимир Зеленский едет с визитом в Днепропетровскую область. Фото: Українська правда

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября 2019, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где представит нового председателя областной государственной администрации

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый или Центральный).

Зеленский также примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" и ознакомится с результатами капитального ремонта элементов благоустройства сквера "Прибрежный".

Как известно из открытых источников, Александр Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но живет и занимается предпринимательством Киеве.

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Как пишет телеканал Еспресо, жена будущего председателя Регина Бондаренко - гражданка России.

Бондаренко задекларировал квартиру в Харькове площадью 126,9 квадратного метра, а еще квартиру в Киеве площадью 89,8. Имеет ли он автомобиль Mazda июня 2016 выпуска стоимостью 850 000 гривен.

Бизнесмену принадлежит 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз" (там он и работает директором) и 100% в компаниях "Стали Бизнес Системы", "ЛОК СТОК" и "ФИЛД Маркетинг". Зарабатывает будущий вероятный чиновник 108000 гривен - это зарплата по основному месту работы. А еще имеет 96000 по совместительству и 144000 дохода от предпринимательской деятельности.

Однако жена Бондаренко зарабатывает куда больше - 660 000 гривен. Где она работает - неизвестно.

Во вторник, 10 сентября, Владимир Зеленский приехал в Острожской академии, где представил председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.