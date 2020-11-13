Пресс-секретаря МИД назначили послом в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко послом Украины в Республике Сингапур.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
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"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в указе.
12 ноября 2018 новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко.
Она заняла эту должность вместо Марьяны Бецы, которую назначили послом Украины в Эстонии.
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