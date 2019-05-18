Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал указ о роспуске Верховной Рады

Информация о роспуске Верховной Рады - фейк. Фото: РБК

Пресс-секретарь новоизбранного президента Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила о том, что опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной Рады является фейком и не имеет отношения к реальности.

Идентичный документ еще месяц назад опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, отметив, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так", сообщает "Громадське".

Советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после заявления "Народного фронта" о выходе из коалиции призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.