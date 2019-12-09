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вторник, 10 декабря 2019 00:33

Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео

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В Елисейском дворце в Париже прошла пресс-конференция участников "нормандского формата".

Автор: @president.gov.ua
 

Перед СМИ выступили президент Украины Владимир Зеленский, РФ - Владимир Путин, Франции - Эмманюэль Макрон и канлцер Германии - Ангела Меркель.

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Последняя совместная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина.

После этого общения "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

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