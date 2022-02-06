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воскресенье, 06 февраля 2022 13:51

"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев

1 Комментировать
&quot;Преподавать по-русски&quot; - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале &quot;Дом&quot; начал &quot;поучать&quot; украинцев
Телеканал "Дом" финансируется из государственного бюджета, то есть из карманов украинских налогоплательщиков.

Государственный телеканал "Дом" запустил в эфир бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, который жаловался на отсутствие преподавания русского языка в учебных заведениях в Украине.

Видео из эфира опубликовал блогер Сергей Стерненко.

Программа велась на русском языке. Ее вел еще один гражданин РФ Сакен Аймурзаев.

Гудков назвал "проблемой", что "лучшие специалисты" из России не могут преподавать на русском в Украине.

"Вторая проблема, они же с детьми приезжают. А детям надо идти в русскую школу, здесь тоже с этим проблемы. Их мало этих школ", - пожаловался экс-депутат Госдумы.

"Украина могла бы стать такой нью-Америкой на постсоветском пространстве", – заявил россиянин.

"Телевидение от Зеленского – это когда один россиянин на государственном канале "Дом" берет интервью у другого россиянина, а тот нагло начинает нас с вами поучать и рассказывать, как мы в своей стране должны жить.

Это Дмитрий Гудков, экс-депутат Госдумы РФ. Он относительно недавно переехал в Украину, но не ожидал, что у нас есть такие ужасы! Представляете, у нас в школах обучение не на русском, а на украинском языке! В Украине!

Убежден, что такая информационная политика канала, который финансируется за наши налоги, не случайность. Там целенаправленно продвигают российскую адженду. От трансляции пропаганды коммунизма до таких нарративов о языке. А я еще удивляюсь, почему это пророссийский канал "Наш" не закрывают", – пишет Стерненко.

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Видео комментируют пользователи Facebook:

"Выучить украинский язык не сложно, если человек не может это сделать, возникает вопрос к его интеллектуальной способности"

"путин кладет яйца в разные корзины. Это технология, типа они против путина лично, но за мир дружбу жвачку, но имперские нарративы остаются теми же"

"Оккупанты под видом "либералов" прут в Украину, чтобы потом рассказывать нам здесь, на каком языке и когда разговаривать. На самом же деле они оккупируют таким образом, параллельно с танками"

"Давайте напишем петицию о закрытии канала"

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание в марте 2020 года. В апреле прошлого года перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На презентации телеканала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине.

На телеканале транслируют коммунистическую пропаганду.

Государственное предприятие "Мультимедійна платформа України" ("Дом" и UATV) получило 362 млн грн финансирования на 2022 год.

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Дата
06
февраля

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