Премьер-министр назвал возможного министра с оккупированных территорий

Назвали возможного главу Министерства по оккупированным территориям. Фото: Укринформ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Мы приняли решение о разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резнику", – сказал Гончарук в эфире ICTV.

Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы уже в ближайшее время.

"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.