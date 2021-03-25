Премьер-министр Канады: Путин ответственен за различные ужасные вещи

Джастин Трюдо считает Путина ответственным за различные ужасные вещи. Фото: file.liga.net

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает президента России Владимира Путина ответственным за "различные ужасные вещи". Так он прокомментировал ответ Джо Байдена на вопрос, есть ли Путин убийцей.

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Трюдо аргументирует свои слова аннексией Крыма и разнообразными кибератаки, пишет Le Figaro.

Канадский премьер на вопрос "Путин убийца" ответил, что "не располагает информацией", которая позволила бы это подтвердить.

"Он будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент. Он не является ни опорой, ни другом Канады", - говорит Трюдо.

Джо Байден относительно хорошо знает Владимира Путина. Он считает его убийцей. Глава РФ лично руководил информационной кампанией против Байдена во время президентских выборов в прошлом году и должен ответить за это.