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среда, 30 октября 2019 21:40

Премьер Венгрии ждет знакомства с Зеленским

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Премьер Венгрии ждет знакомства с Зеленским
Орбан хочет увидеться с Зеленским. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Хочу вам рассказать о старовенгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины", - сказал Орбан.

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Орбан сообщил, что Венгрия поддерживает нормандский формат и надеется, что его работа приведет к положительному результату.

Депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделении Украины.

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