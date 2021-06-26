Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетил десятый Международный фестиваль "Книжковий Арсенал".

Шмыгаль был в новой форме национальной сборной Украины по футболу.

"Присоединился к атмосфере Книжкового Арсеналу - международного литературного фестиваля. В этом году событие знаковое, ведь проводится в десятый раз. Имел возможность пообщаться с участниками, гостями и приобрести интересные издания", - написал глава правительства в Facebook.

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Шмыгаль отметил, что ему приятно наблюдать, как украинцы разного возраста все больше проявляют интерес к чтению.

"По данным Украинского института книги в 2020 году украинский язык впервые стал преобладающим для чтения среди граждан.

Это свидетельствует, что спрос на украинскую книгу продолжает расти. В то же время по количеству изданий на одного человека Украина значительно уступает соседним странам. Эту ситуацию необходимо исправлять", - заявил премьер.

23-27 июня в Киеве проходит Х Международный фестиваль Книжный арсенал. Проводится в здании Художественного арсенала на ул. Лаврской, 12. Работает ежедневно с 09:00 до 22:00. Билеты можно купить онлайн, стоимость 100 грн, для студентов - 50 грн. Вход для пенсионеров бесплатный с 9:00 до 10:00.